WWE | Tutti con Cody Rhodes! I fan sui social scatenati in un vero e proprio movimento pro-Cody

(Di sabato 3 febbraio 2024) Non stiamo qui a ripeterlo per la 100esima volta, sappiamo ormaicosa è successo nel finale di puntata di SmackDown di questa notte. Basti sapere che ormai il main event della prossima edizione di WrestleMania non saràRhodes vs Roman Reigns ma bensì Roman Reigns vs The Rock.pro-Forse per la prima volta un qualcosa che riguardo The Rock e la WWE non ha sortito l’effetto sperato. Infatti già sappiamo di come il video del segmento fra cugini ha fatto registrare grandi numeri ma in negativo, diventando in poche ore il video suicon più dislike della WWE. Adesso però non finisce qui perché i fan non hanno apprezzato la scelta di togliere il main event di WrestleMania XL aRhodes e sui ...