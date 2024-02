WWE | Reazioni molto negative sul web riguardo la scelta di The Rock-Reigns come main event di Wrestlemania

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 3 febbraio 2024) La scorsa notte Theè ritornato a sorpresa a Smackdown per andare faccia a faccia con suo cugino Roman, attuale WWE Undisputed Universal Champion. Un match di cui si parla da quandodiventò campione anni fa, eppure ciò che sorprende di più probabilmente è il fatto che Cody Rhodes, che in precedenza aveva chiaramente lasciato intendere che avrebbe sfidato il Tribal Chief a40, si sia fatto da parte per permettere tale scontro in famiglia, nonostante la sua shot guadagnata vincendo la Royal Rumble. E i fan non sembrano averla presa così bene. I social sono una polveriera diIl segmento in questione che ha sancito ilTheper l’imminente ...