WWE NXT Vengeance Day 2024 – Preview

(Di sabato 3 febbraio 2024) Buon fine settimana a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti a quella che sarà la primadell’anno per quanto riguarda un evento di NXT:Day. 6 Match in programma e tanta carne al fuoco. L’evento andrà in scena dalla F&M Bank Arena di Clarksville, Tennesse, tra poco più di 24 ore. Partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i TAG TEAM MATCH The Wolf Dogs vs Trick Melo Gang in a Dusty Rhodes Tag Team Classic Finals Questo Match mi interessa parecchio. Ma direi che il risultato è abbastanza scontato. Corbin e Breakker vinceranno, e non solo perché stanno lavorando più che bene, ma anche perché dall’altra parte si devono acutizzare le tensioni fra gli avversari. Non so se il passo successivo per i Wolf Dogs sarà la vittoria del titolo, perché Bron Breakker potrebbe essere ...