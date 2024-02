WWE | Nuovo cambio di nome per una superstar | i dettagli

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 3 febbraio 2024) La WWE, durante la turbolenta serata di ieri a Smackdown, ha nuovamente cambiato ilad Humberto Carrillo. La storia del ring-name del membro del Legado World Order fa abbastanza sorridere, visto che da ieri (come mostra la foto sul sito ufficiale) verrà chiamato solamente Berto. Humberto Carrillo diventa quindi Berto dopo essere stato solamente Humberto e Carrillo in carriera, per un ennesimo cambiamento per il lottatore da poco alleatosi, insieme a Garza, con Santos Escobar. I due ieri, come avete potuto vedere, sono stati due degli sconfitti del Fatal Four Way Match a squadra che ha visto prevalere Pete Dunne e Tyler Bate, i British Strong Style.