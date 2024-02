WWE | CM Punk era nel backstage di Smackdown | la conferma da una foto di una top star

Un match che era atteso da anni, e che finalmente il WWE Universe potrà godersi, anche se in queste ore ha mostrato un sorprendente malcontento (CLICCA QUI PER SCOPRIRNE DI PIU’). L’infortunio di CM ...Wrestling Observer boss Dave Meltzer is reporting that WWE altered plans for WrestleMania 40 a few days ago at the request of The Rock. He was the one who pushed for change, which in turn shoves ...In pro wrestling, some things just feel inevitable. But, especially recently, with the return of CM Punk as the prime example, things also tend to ...