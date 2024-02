WWE | Chi sfiderà il Judgment Day ad Elimination Chamber? I British Strong Style fanno un grande passo avanti

(Di sabato 3 febbraio 2024) Durante la puntata di Smackdown della scorsa notte, la WWE ha annunciato un mini torneo per decretare i nuovi sfidanti del <>JudgmentStrong> Day in quel di <>EliminationStrong> <>ChamberStrong>, con in palio ovviamente gli Undisputed Tag-Team Titles. Due Fatal Four Way Tag-Team Match, uno svoltosi ieri notte ed uno in programma lunedì a Raw, saranno una sorta di “semifinali” prima dell’atto finale di venerdì prossimo quando, sempre a Smackdown, i due team vincenti si scontreranno l’uno contro l’altro per staccare un biglietto di sola andata per Perth, Australia. I <>BritishStrong>prevalgono ed attendono di scoprire i loro avversari, Dunne e Bate vincono un match ...

