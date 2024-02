WTA Linz 2024 | risultati 3 febbraio | la finale sarà Ostapenko-Alexandrova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si sono rivelate molto diverse tra loro le due semifinali del torneo WTA 500di tennis: il tabellone principale di singolare femminile, privo di italiane, conosce ora l’ultimo atto, nel quale scenderanno in campo le prime due teste di serie. Hanno avuto ragione gli organizzatori nel concedere l’invito alla lettone Jelena: la numero 1 del tabellone regola senza troppe difficoltà la russa Anastasia Pavlyuchenkova, battuta in un’ora ed un quarto col punteggio di 6-2 6-3. Di diversa natura la semidella parte bassa del main draw, nella quale sono necessarie tre ore e dieci minuti di aspra battaglia sportiva alla testa di serie numero 2, la russa Ekaterina, per superare in rimonta la croata Donna Vekic, numero 3 del tabellone, sconfitta con lo score di 5-7 7-6 (4) 7-6 ...