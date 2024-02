Wta Linz 2024 | la finale sarà Alexandrova-Ostapenko | battute Vekic e Pavlyuchenkova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Saranno le prime due del seeding a giocarsi domani ladel Wta 500 di. La numero 2 Ekaterinaha infatti superato in rimonta dopo tre ore e sei minuti la croata Donna, che aveva vinto il primo set 7-5. La tennista russa ha recuperato assicurandosi prima il tie break del secondo set per 7-4, per poi guadagnarsi l’accesso allagrazie ad un altro tie break, vinto per 8-6. Nell’atto conclusivo affronterà Jelena, che ha liquidato Anastasiacon il punteggio di 6-2 6-3 in poco più di un’ora. La lettone cercherà di conquistare il suo secondo titolo stagionale dopo aver trionfato solo tre settimane fa nel Wta 500 di Adelaide. SportFace.