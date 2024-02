WTA Hua Hin 2024 | la finale sarà tra Lin Zhu e Diana Shnaider

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Lache non ti aspetti. Sul cemento thailandese di Hua Hin la cinese Lin Zhu si ripresenta all’ultimo atto dopo il successo della scorsa annata contro Lesia Tsurenko. Per lei non ciun derby cinese, ma la russa, alla secondain carriera. La classe 2004 nata a Zhigulevsk inizia a mostrare le qualità per cui lo scorso anno una certa Martina Navratilova si è esposta a suo favore, riuscendo a ribaltare il pronostico battendo l’altra cinese Xinyu Wang: dominata la prima frazione, rimonta vincente nel secondo dall’1-4 nel tiebreak. Molti meno problemi per la campionessa uscente, che si sbarazza in meno di un’ora e mezza della connazionale Yafan Wang, annullando sette palle break durante tutta la partita. Evidentemente il cemento della Thailandia le porta bene, e con un ...