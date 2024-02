World Cancer Day | Schittulli | “Colmare il divario di cura grazie ad un impegno comune e sinergico”

(Di sabato 3 febbraio 2024) ROMA – In occasione delDay, che si tiene ogni 4 febbraio, il presidente della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Francesco, desidera lanciare un appello affinché le istituzioni e l’opinione pubblica dedichino maggior attenzione alla problematica del cancro, con l’auspicio di ridurne l’impatto sanitario e sociale e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:dei tumori: micro-gravità sconfigge cellule malate Infertilità maschile: passata di pomodoro può aiutare Legame cruciale artrite – malattie del fegato – genetica Fibrosi cistica: parere positivo per il trattamento dei pazienti pediatrici tra 1 e 2 anni Vodafone e Libellula insieme per formare il personale socio-sanitario a riconoscere i ...

Tante novità a febbraio 2024 nel mondo del beauty . Da non perdere, il nuovo ed esclusivo Pop Up Miss Dior alla Rinascente Milano dove si può ... (iodonna)

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - In occasione del World cancer Day, tornano le arance rosse della salute in favore della ricerca . Per sostenere ... (liberoquotidiano)

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - In occasione del World cancer Day, tornano le arance rosse della salute in favore della ricerca . Per sostenere ... (iltempo)

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - In occasione del World cancer Day, tornano le arance rosse della salute in favore della ricerca . Per sostenere ... (ilgiornaleditalia)

ROMA - In occasione del World Cancer Day, che si tiene ogni 4 febbraio, il presidente della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Francesco Schit ...Attualità Tumori rari, il 4 febbraio ricorre il World Cancer Day Casali (Istituto Tumori Milano): “Regioni hanno selezionato 105 centri che entreranno a far parte della Rete Nazionale Tumori Rari, ma ...Alla vigilia della Giornata mondiale contro il cancro, Sics chiama a raccolta aziende, istituzioni, clinici e associazioni di pazienti per fare il punto sull'assistenza in Italia. L’innovazione, conco ...