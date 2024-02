West Nile | mamma muore dopo tre mesi di agonia | era stata punta da una zanzara vicino a casa

AGI - Una mamma di 45 anni è morta in ospedale a Dolo, nel Veneziano , dopo tre mesi di agonia per le complicazioni insorte in seguito a una puntura ... (agi)

È morta dopo tre mesi di agonia per le complicazioni insorte in seguito a una puntura di una zanzara che l'aveva infettata con il virus del West Nile. Una donna di 45 anni si è spenta in ospedale a ...Donna di 45 anni morta vicino Venezia per il virus trasmesso da una zanzara.Una vera e propria tragedia ha colpito il Miranese dove una donna di 45 anni ha perso la vita dopo oltre tre mesi di sofferenze a causa del virus West Nile, contratto attraverso la puntura di una zanz ...