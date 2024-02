West Nile | donna di 45 anni punta da zanzara infetta muore dopo tre mesi di agonia | lascia due figlie | il dramma nel Veneziano

AGI - Una mamma di 45 anni è morta in ospedale a Dolo, nel Veneziano , dopo tre mesi di agonia per le complicazioni insorte in seguito a una puntura ... (agi)

Oltre tre mesi di agonia dopo aver contratto il virus West Nile per la puntura di una zanzara praticamente sotto casa, mamma 45enne muore in ospedale a Dolo. Una morte sospetta, secondo la famiglia,..È morta nella provincia di Venezia, dopo tre mesi di agonia, una donna di 45 anni che, a metà ottobre, era stata punta da una zanzara che le aveva trasmesso il virus del West Nile. La vittima si è ...