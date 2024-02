Weekend al cinema con “The Warrior…” | “Argylle…” e “Prima danza | poi pensa…”

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’incredibile storia vera di tragedie familiari che si abbattono senza tregua sui fratelli Von Erich, celebri lottatori americani anni Ottanta. Poi un assurdo, lisergico ed eccessivo spy movie con la strana coppia Sam Rockwell e Bryce Dallas Howard. Infine, un biopic anomalo e suggestivo sul grande scrittore e drammaturgo irlandese Samuel Beckett. Sono per noi i tre film da vedere in sala questo: The Warrior – The Iron Claw di Sean Durkin con Zac Efron e Jeremy Allen White; Argylle – La super spia con guest star del calibro di Henry Cavill, Dua Lipa, Bryan Cranston, Sofia Boutella… E, poi pensa – Alla ricerca di Beckett di James Marsh con Gabriel Byrne. #CosaVedereNel...

