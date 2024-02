Week end 3-4 febbraio a Firenze e in Toscana | musei gratis | spettacoli | eventi

Tanto sole e temperature primaverili fino a martedì in alcune zone d'Italia dove farà caldo e si registreranno massime ampiamente over 20°C: subito dopo, però, inverno e maltempo sono pronti a tornare ...Week end di sport con nuove gare. Al PalaMediPower la Nuova Pallacanestro Marsala scenderà in campo per la terza giornata di ritorno del Campionato di serie C. Si gioca oggi alle 18 contro l’Olympia ...Lo spettacolo, per le ultime due date, è in programma oggi sabato 3 e domenica 4 febbraio. Protagonisti sul palco: Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Daniele Vespertino e Ciccio ...