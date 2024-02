Volley serie A2 Lupi | due trasferte per rimettersi in carreggiata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dueconsecutive attendono ora i. Domani a Cuneo e poi a Cantù. Le ultime due partite interne non hanno dato l’esito sperato. L’obiettivo era cogliere 6 punti fra Ortona e Aversa, squadre che inseguivano la Kemas Lamipel, ottava in campionato. Invece ne sono stati colti due, scivolando a -5 dal settimo posto, detenuto da Porto Viro, ultima posizione per i play-off. Con Aversa c’è stata la classica figuraccia, con i campani, quasi increduli di trovarsi di fronte una formazione arrendevole e priva di nerbo, come nel terzo set. A quel punto gli ultras hanno tolto gli striscioni. Poi il Direttivo della Curva ha reso noto questo comunicato: "Mercoledì, nel corso del terzo set, noi Ultras abbiamo tolto striscione e tamburi dalla balaustra. Un gesto estremo, mai verificatosi a memoria di chi scrive. Un gesto che vuol racchiudere tutta la nostra ...