Volley In Prima Divisione trasferta insidiosa Il Podenzana nella tana del Rainbow Spezia

(Di sabato 3 febbraio 2024) IlTresanaè pronto ad affrontare laa Vezzano Ligure dove questa sera, con inizio alle ore 18, affronterà la compagine di casa del- La gara, valida per la nona giornata del campionato difemminile ligure, vedrà la compagine lunigianese allenata da Saccomani, che si trova in quarta posizione, opposta ad un avversaria di centroclassifica. L’incontro sulla carta appare abbordabile ma sarà fondamentale non avere cali di concentrazione durante il match. Ecco gli altri incontri che completano il quadro della nona giornata: Elsel-Vdm Sp, Futura Ceparana-Sestri Levante, Pro Recco-Colombiera Project Ameglia, Psm Rapallo-Admo Lavagna. L’anticipo tra Avis Casarza Ligure-Zephyr Vdm è terminato ...

