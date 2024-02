Volley femminile | Serie A 2023 2024 | vittorie per Casalmaggiore e Vallefoglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Oggi si sono giocate due partite della 19ª giornata diA1 dibatte 3-0 Firenze, 25-21 34-32 25-18, e vince la terza delle ultime quattro sfide, unica sconfitta con Scandicci, trovando una vittoria importante in chiave salvezza e playout. Le ragazze di Musso salgono all’11° posto a 17 punti allungando a 4 punti sulla retrocessione diretta. Firenze resta ferma all’ottavo posto con 24 punti. Successo per 3-0 anche per, che si sbarazza di Busto Arsizio con il punteggio di 25-17 25-21 25-22. Le ragazze di Pistola salgono al sesto posto a 27 punti scavalcando Pinerolo. Busto Arsizio resta decima con 18 punti. SportFace.