Volley femminile | Casalmaggiore concede il bis | 3-0 a Firenze Vallefoglia batte Busto e “vede” i playoff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024)fanno festa nei due anticipi della 19ma giornata di serie A1ndo 3-0 tra le mura amiche rispettivamenteArsizio. Successo fondamentale in chiave salvezza per la Trasportipesanti che conquista il secondo successo consecutivo dopo il “colpaccio” di Cuneo e fa un passo avanti importantissimo in chiave salvezza. La Megabox Ondulati del Savio, invece, fa un passo avanti molto importante in chiaverifilando un secco 3-0 ad una spentaArsizio che, vista l’accelerazione delle squadre in lotta per non retrocedere, si deve guardare alle spalle con circospezione. A Pesaro la squadra di Pistola manda in tiltcon una battuta efficace. Le ...