Vodafone è la miglior rete mobile in Italia

(Di sabato 3 febbraio 2024) MILANO –si conferma iloperatore diincon ottimi risultati sia per il 4G che per il 5G secondo il nuovo Osservatorio hi-tech di Altroconsumo, un monitoraggio frutto di test effettuati durante tutto il 2023 sulle reti mobili attraverso gli utenti di CheBanda, la social app gratuita di Altroconsumo. Un risultato che testimonia l’esperienza di utilizzo concreta degli utenti e che combina la velocità di download e di upload alla qualità del servizio. Dunque, come si diceva,è iloperatore diincon ottimi risultati sia per il 4G che per il 5G secondo il nuovo Osservatorio hi-tech di Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di ...

Scartata la via francese, il gruppo inglese esplora l'alternativa. La nuova realtà avrebbe i numeri per sfidare Tim nella telefonia fissa. Ma in Italia Iliad rimarrà aggressivo sul fronte dei prezzi ...