Vittorio Emanuele | una vita controversa

(Di sabato 3 febbraio 2024) 12.28di Savoia era nato il 12 febbraio 1937 a Napoli, avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. Figlio dell'ultimo re d'Italia, dopo il referendum del 1946 ha vissuto in esilio per 57 anni. Era sposato con Marina Doria, padre diFiliberto. E' stato al centro di diversi scandali e accuse. Nel 1978 fu indagato per la morte di Dirk Hamer, il 19enne tedesco morto in seguito a degli spari a Cavallo.Nel 2006 un nuovo arresto nell'ambito dell'indagine su casinò di Campione, scagionato perché "fatto non sussiste".