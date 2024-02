Vittorio Emanuele | il re arcitaliano che si vantava di andare a prostitute

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 3 febbraio 2024), che ridere. Sarà che un Paese ha i sovrani che si merita, ma insomma definireAlberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo Damiano Bernardino Gennaro Maria senza ridere, è difficile. È impossibile. Anche se poi è un riso amaro, la sua vita – Napoli, 12 febbraio 1937; Ginevra, 3 febbraio 2024, si è sempre intrecciata con il dramma, eventualmente di carattere penale. Ma un dramma che finiva sempre in melodramma, in tragicommedia. Un re che bestemmiava, “maledetti italiani vi faccio fuori tutti”? Uno che sidiper divertimento, ossia per noia? Lungo sterminato è l’elenco di gaffe, di uscite dall’umorismo involontario e dunque irresistibile, fino ed oltre il surreale. Il giudice: “V.E. è lei?”. “Certo che ...