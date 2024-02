Vittorio Emanuele di Savoia | il biografo | Da bambino visse uno choc I soldi non gli bastavano mai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’aggancio? "A Turks e Caicos, paradiso atlantico sotto le Bahamas, in una villa di comuni amici". La confidenza? "Grazie a passeggiate mattutine o serali quando non avevamo più voglia di nuotare o di partite a carte". Tra tanti sedicenti esperti di casa, Alessandro Feroldi, bresciano giramondo di 75 anni – marito di Francesca Calissoni Bulgari –, è giornalista dalle frequentazioni realmente altolocate. Il suo Lampi di vita. Storia di un principe in esilio (Rizzoli, 2002), oggi chicca da bancarella, rivela la dimensione pubblica e privata di: tra nostalgie di rango e improvvise cadute, quel percorso giunto al capolinea oggi si presta a una rilettura. Chi era davvero il figlio dell’ultimo re d’Italia? "Un uomo privo di malizia e con sorprendenti tratti di ingenuità. Non arrogante, al di là delle apparenze. A ...