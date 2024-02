Vittorio Emanuele di Savoia è morto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si è spento questa mattina all’età di 86 annidi, figlio dell’ultimo Re d’Italia Umberto II e di Maria José. Lo ha reso noto il suo ufficio stampa con una nota. “Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale, Duca die Principe di Napoli, circondato dalla sua famiglia, si è spento serenamente in Ginevra”.di, non fosse caduta la monarchia, sarebbe stato il nostro Re d’Italia. Era sposato con Marina Doria da cui ha avuto il figlioFiliberto. Avrebbe compiuto fra pochi giorni 87 anni. Dopo il referendum del 1946 che vide la vittoria della Repubblica,ha vissuto in ...