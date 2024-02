Vittorio Emanuele di Savoia è morto | si è spento il figlio dell’ultimo re

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si èil principeEmanuele di Savoia all’età di quasi 87 anni.re d’Italia, con suo grande rammarico, ha trascorso la maggior parte della propria vita all’Estero. Era nato il 12 febbraio 1937: da subito acclamato con il titolo di principe dell’Impero e principe di Napoli, era destinato ad ereditare la corona del Regno d’Italia. Ciò non è mai accaduto e la sua vita è stata parte della scrittura di una nuova pagina di storia. In oltre otto decenni, il principeEmanuele di Savoia ha lasciato il segno nella storia italiana in modi diversi. Figura a cavallo tra il Novecento e il nuovo Millennio, era tra i pochi a poter raccontare in prima persona i concitati momenti che hanno accompagnato la nascita della nostra Repubblica. Terminata la Seconda Guerra Mondiale, ...