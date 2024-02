Vittorio Emanuele di Savoia è morto Dell’esilio al ritorno in patria e dalla partecipazione alla P2 fino agli scandali | la storia del figlio dell’ultimo re d’Italia

(Di sabato 3 febbraio 2024)dia Ginevra all’età di 86 anni. La notizia è giunta questa mattina da una nota della Real Casa di. Nato nel 1937 a Napoli,eradi Umberto II, ultimo re, e di Maria Josè del Belgio. Pur essendo nato dopo la sorella Maria Pia, divenne l’erede presunto al trono e fu principe ereditario durante il breve regno del padre Umberto nel maggio 1946al referendum istituzionale del 2 giugno dello stesso anno che sancì la vittoria della Repubblica. A causa della nuova costituzione che proibiva l’ingresso in Italia ai discendenti maschi di Casa, seguì la famiglia in esilio. Negli anni settanta sposò contro il volere del padre ...

AGI - Vittorio Emanuele di Savoia, morto oggi a Ginevra a 86 anni, ha avuto per alcuni mesi, da bambino, la possibilità concreta di diventare re ... (agi)

“È il più bel giorno della mia vita”. Scelse naturalmente Napoli Vittorio Emanuele di Savoia, “la mia Napoli”, come ripetè nel suo discorso, per rientrare in Italia con la sua famiglia dopo 57 anni.Si è spento all’età di 86 anni, Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia e di Maria José del Belgio. È stato l’erede conclusivo al trono di Casa Savoia. La sua vita è ...Mai chiusa la querelle con Aimone Savoia-Aosta, figlio di Amedeo. Ecco perché è legata al matrimonio tra il figlio dell’ultimo re d’Italia e Doria ...