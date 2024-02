Vittorio Emanuele di Savoia è morto | aveva 86 anni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 3 febbraio 2024) . A dare l’annuncio è stato un comunicato della Casadi, avrebbe compiuto 87il prossimo 12 febbraio. A dare l’annuncio è stata in una nota della Real Casa di: «Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale, Duca die Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile».dinacque a Napoli il 12 febbraio 1937, figlio di Umberto II, l’ultimo re d’Italia, e di Maria José del Belgio. La sua nascita avvenne in un periodo di grande turbolenza politica per ...