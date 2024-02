Vittorio Emanuele di Savoia e l' amore per Marina Doria | sposata senza l' assenso del re

(Di sabato 3 febbraio 2024) E' durato esattamente 70 anni il legame tradi, morto a Ginevra, e Maria. Il padre Umberto II tentò in tutti i modi di far dimenticare questa donna, di natali borghesi, al figlio, cercando di farlo fidanzare con diverse discendenti della nobiltà italiana e europea. Ma l'ultimo re d'Italia, dal suo esilio in Portogallo, dovette, infine, gettare la spugna: il figlio era determinato a sposare solo, e i due si unirono in matrimoniol'reale nel 1970.

Figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia, e di Maria José, sposato con Marina Doria e padre di Emanuele Filiberto, rientrò in Italia dall'esilio nel 2003. La sua vita, segnata da vari scandali, fu s ...La serie sviluppata da Beatrice Borromeo Casiraghi, che ne è anche la regista, fa luce sul caso con nuove, esclusive interviste al principe Vittorio Emanuele, inediti contributi e testimonianze da ...Il figlio dell’ultimo re d’Italia, in un’intervista del 1999: ““Non voglio tornare come re su un cavallo bianco, ma semplicemente come signor Vittorio Emanuele. Troveremo un lavoro come abbiamo sempre ...