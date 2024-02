Vittorio Emanuele di Savoia e la morte di Dirk Hamer | dall’arresto all’assoluzione

(Di sabato 3 febbraio 2024)di, scomparso a 86 anni sabato 3 febbraio, è stato spesso al centro di vicende giudiziarie, che lo hanno praticamente visto uscire spesso indenne da ogni accusa. Ma il caso che sicuramente ha fatto più discutere, e che di recente è stato al centro di una docuserie su Netflix, è quello delladel 19enne, 19enne tedesco ucciso in una sparatoria nel 1978 sull'isola di Cavallo, in Corsica.

"È il più bel giorno della mia vita". Scelse naturalmente Napoli Vittorio Emanuele di Savoia, "la mia Napoli", come ripetè nel suo discorso, per rientrare in Italia con la sua famiglia dopo 57 anni. Si è spento all'età di 86 anni, Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, ultimo re d'Italia e di Maria José del Belgio. È stato l'erede conclusivo al trono di Casa Savoia.