Vittorio Emanuele di Savoia | dall’esilio all’arresto | scandali e accuse per il principe

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 3 febbraio 2024) (Adnkronos) – E' morto oggi, a 86 anni, ildi. Pretendente al trono d'Italia, per anni in disputa con la linea dinastica di Aimone di-Aosta,di, è stato una personalità controversa, segnata dalla vicenda dell'omicidio di Dirk Hamer sull'isola di Cavallo nel 1978, che cambiò per sempre