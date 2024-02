Vittorio Emanuele di Savoia | chi sono le tre sorelle

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roma, 3 febbraio 2024 – A casadiera l’unico figlio maschio, circondato da: Maria Pia, Maria Gabriella e Maria Beatrice. La coppia reale si stabilì a Torino, ma presto si rivelò non troppo ben assortita: ci furono attriti che la promozione di Umberto a generale, con il suo trasferimento a Napoli, attenuò parzialmente. Nella stagione napoletana (1931-35) Maria José ebbe occasione di coltivare certe sue idee liberali, frequentando tra l'altro anche il filosofo Benedetto Croce. Rimase incinta, ma ci furono voci e pettegolezzi circa l'effettiva paternità del nascituro. Maria Pia dinacque il 24 settembre 1934. Al battesimo fece scalpore l'assenza di Benito Mussolini: la nascita di un'erede non lo rasserenò certo mentre varava il suo progetto ...

Ha vissuto in esilio in Svizzera da quando aveva 11 anni tra gossip e guai giudiziari. Nel 2002 il rientro in Italia grazie a una nuova legge costituzionale ...Emanuele Filiberto aveva messo in evidenza più volte la fede calcistica del compianto papà, nato a Napoli e diventato Principe della città partenopea. Vittorio Emanuele di Savoia, erede al trono della ...