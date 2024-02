Vittorio Emanuele di Savoia | addio all’ultimo erede al trono d’Italia

Vi racconto come andò la vicenda che rovinò al reale appena scomparso il giorno in cui Ciampi permise il suo ritorno in Italia (huffingtonpost)

Ha vissuto in esilio in Svizzera da quando aveva 11 anni tra gossip e guai giudiziari. Nel 2002 il rientro in Italia grazie a una nuova legge costituzionale ...Emanuele Filiberto aveva messo in evidenza più volte la fede calcistica del compianto papà, nato a Napoli e diventato Principe della città partenopea. Vittorio Emanuele di Savoia, erede al trono della ...È morto a Ginevra, in Svizzera, Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia, e di Maria José. Avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio. L'annuncio in una nota della 'Real ...