Vittoria Ferdinandi è la candidata | Adesso è il tempo del coraggio Romizi ha depresso la nostra città

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Mi è stata chiesta la disponibilità e ho accettato. Il mio è un sì convinto eso.ha piegato lasu se stessa, l’ha resa spaventata. Il capoluogo ormai è una realtà frammentata e immobile e quindi vi dico, con ‘emozione altissima’, Perugia: da oggi ci siamo". Sono alcune delle frasi che racchiudono il Dada-Pensiero: già, perché(ma tutti la chiamano Dada) ha accettato la proposta di candidarsi a sindaco con la coalizione di centrosinistra. L’annuncio è arrivato in piazza Italia, davanti ai palazzi della Regione e della Provincia (qualcuno avrebbe preferito parlasse davanti a Palazzo dei Priori), dopo una riunione con la coalizione formata da Pd, 5Stelle, Verdi-Sinistra, Demos, Civici Umbri, Rifondazione e la Lista per la sanità pubblica. Si attendono altre ...

