Vittima di bullismo tenta di lanciarsi dal ponte girevole | 15enne salvato da poliziotti e amici

(Di sabato 3 febbraio 2024) Momenti di paura questa sera in pieno centro a Taranto. Un ragazzino di appena 15 anni, hato dinel canale navigabile, sporgendosi da un muretto subito dopo il. Alcuni coetanei che erano con lui, in panico per le intenzioni del giovane, hanno cercato di fermarlo dando l’allarme alle forze dell’ordine.Sul posto è giunta immediatamente una volante della Polizia di Stato della Questura di Taranto.Ihanno trovato il giovane vicino al muretto e lo hanno immediatamente avvicinato instaurando con lui un dialogo e riuscendo a riportarlo alla calma.I due agenti, con tanta empatia e grande capacità di ascolto, hanno parlato al giovane tranquillizzandolo e mettendolo in sicurezza fino all’arrivo dei genitori e del 118.Ritornata la calma, il ragazzino è stato affidato ...