Virus West Nile | mamma di 45 anni muore dopo 3 mesi di agonia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Una donna di 45è morta in ospedale a Dolo, in provincia di Venezia, per le complicazioni insorte in seguito a una puntura di una zanzara che, a metà ottobre, l’aveva infettata con ildel, nei pressi della sua abitazione a Mirano. La donna, madre di due figlie, era stata punta a metà ottobre vicino a casa, a Mirano, e l’infezione virale le aveva subito causato cinque giorni di febbre altissima, con un’encefalopatia e poi una tetraplegia che le aveva paralizzato gli arti e gran parte del corpo. Ricoverata in ospedale a Mirano, vi era rimasta fino a metà gennaio quando era stata trasferita in una Rsa di Stra mapochi giorni era portata in ospedale a Dolo in stato praticamente vegetativo e lì è deceduta. Il pm Giorgio Gava ha disposto l’autopsia che è stata effettuata nella ...