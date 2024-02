Virus West Nile | 45enne muore a tre mesi dal contagio | come evitare l’infezione?

A metà ottobre era stata punta da una zanzara infetta. Una donna di 45 anni è morta in ospedale a Dolo, nel Veneziano, dopo tre mesi di agonia per ... (tpi)

Virus West Nile - mamma di 45 anni muore dopo 3 mesi di agonia

Una donna di 45 anni è morta in ospedale a Dolo, in provincia di Venezia, per le complicazioni insorte in seguito a una puntura di una zanzara che, ... (thesocialpost)