Violenza su donne | Picierno | ' Governo lavori a soluzione su Direttiva Ue'

Roma, 3 feb. - "Ho letto le parole della ministra Eugenia Roccella in merito allaeuropea contro lasullee, se da un lato c'è la conferma che ilè favorevole allacosì come approvata dal Parlamento Ue, dall'altro sembra che sia poco consapevole che il destino di questaoggi è nelle mani dei suoi colleghi aldegli Stati membri. Giorgia Meloni utilizzi tutto il peso negoziale riconosciuto all'Italia -che ricordo essere un Paese fondatore dell'Ue- per convincere gli altri leader europei che si oppongono: si sentano, si vedano, si parlino come sanno fare quando serve una sintesi su questioni prioritarie". Lo afferma Pina, del Pd, vicepresidente del Parlamento europeo. "Anche lasulle-aggiunge- è una questione prioritaria ed è necessario un accordo per avere unautile davvero a proteggere leitaliane ed europee. Lo facciano. Serve a poco dire che si è d'accordo se non si lavora a trovare una. Viene il sospetto che si tratti solo di un posizionamento comodo e di facciata".