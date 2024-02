Violenza di gruppo su una 13enne | Meloni assicura | Sarà fatta giustizia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Era in compagnia del fidanzatino 17enne nei giardini di Villa Bellini, a Catania, quando undi 7 giovani li ha accerchiati: lui è stato picchiato e immobilizzato, lei è stata spinta all'interno dei bagni pubblici e violentata. L'incubo risale allo scorso 30 gennaio; a tre giorni di distanza, grazie alle immediate indagini dei Carabinieri coordinati dalle Procure ordinaria e per i minorenni di Catania, sono stati individuati e fermati i 7 presunti responsabili dello stupro di. Si tratta di giovani di nazionalità egiziana, 4 maggiorenni e 3 minorenni. In 6 sono stati fermati tra la serata di ieri e l'alba di oggi, mentre il settimo, uno dei minorenni, è stato bloccato poco dopo l'una mentre si preparava a fare ritorno nella comunità dove alloggiava, sperando di far perdere le proprie tracce. Il tutto è accaduto martedì 30 gennaio intorno ...