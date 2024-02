Vieri | “Ad Adani non voglio dire niente | ecco la nuova Bobo TV E tra 10 anni…”

L'anno del lupo. Lele Adani ulula al 2024 e fa intendere che sta per tornare in scena dopo essersi trovato le valigie sul pianerottolo della Bobo Tv (ilgiornale)

Lele Adani è ritornato a parlare dell’ex amico-collega Bobo Veri. Nessuna parola al miele ma, soprattutto, non sembrano esserci margini per ricucire ... (ilfattoquotidiano)

Mentre Bobo Vieri annuncia di aver trasformato la sua BoboTv in un più largo BoboChannel, è Daniele Adani a intervenire in una intervista al ... (liberoquotidiano)

Dopo la fine della trasmissione in onda sul canale Twitch di Christian Vieri sta per sbarcare il nuovo progetto dei tre ex calciatori.Le frecciatine social sembrano non essersi ancora esaurite anche se, presto, potrebbe essere presentata la tanto attesa 'grossa novità' ...La nuova Bobo TV con Adani, Cassano e Ventola è pronta a partire. Il progetto anticipato dallo stesso Adani sta per diventare realtà dopo aver valutato diverse possibilità.