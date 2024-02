VIDEO – Empoli-Genoa 0-0 | Serie A | gli highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024), anticipoventitreesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo ilcon gligiocata allo Stadio Carlo Castellani. POCHISSIMO –0-0 nell’anticipoventitreesima giornata diA. L’continua a fare punti dall’arrivo di Davide Nicola in panchina: sono cinque in tre partite. Prima occasione per Nicolò Cambiaghi, che al quarto d’ora si libera bene per il tiro ma prende solo l’esternorete. Al 26’ farebbe gol il, su azione da calcio piazzato, ma c’è un fuorigioco e non vale la rete di Stefano Sabelli. A inizio ripresa ...