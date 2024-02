Vicopisano | tutte le feste di Carnevale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Pisa, 3 febbraio 2024 - Proseguono gli appuntamenti con Renel Comune di, conperle età nel borgo, a San Giovanni alla Vena, nella discoteca educativa Wonderland e a Uliveto Terme. Domenica 4 febbraio, a partire dalle 14:30, ci sarà il terzo corso mascherato in Piazza Cavalca acon carri, il trenino, personaggi, animazioni, musica, i frati del comitato organizzatore, altre delizie e tanti giochi. Ilsi trasferisce poi, domenica 11 febbraio, in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena, sempre a partire dalle 14:30. Per Martedì Grasso, che quest'anno cadrà il 13 febbraio, lediventano due, una a, ancora a cura del comitato del, e una a Uliveto ...