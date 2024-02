Viale Matteotti Sostituzione delle alberature

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Continua la messa in sicurezzanelle aree verdi pubbliche di Pistoia. Per questo motivo da lunedì 5 febbraio prenderà il via l’abbattimento di dieci platani in, nel tratto da via del Funaro a via Cavallerizza. Al loro posto saranno messi a dimora sedici nuovi alberi, sei in più di quelli attuali. L’intervento, necessario anche a mantenere la sicurezza della viabilità e dei percorsi ciclopedonali, rientra in un piano complessivo di riqualificazione delapprovato dalla Soprintendenza nel 2022 ed è svolto nell’ambito della riqualificazione del quartiere di San Lorenzo con fondi Pnrr. Sono anche iniziati i lavori per la realizzazionepiste ciclabili in via del Funaro per poi proseguire in(tra via ...