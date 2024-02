Viaggio ad Amburgo linguistico-culturale per ragazzi e ragazze

(Di sabato 3 febbraio 2024) Con il progetto Giovani in Europa 2024, l’Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme propone allee aifra i 10 e i 17 anni un soggiornoaddall’11 al 18 luglio, con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme. Si raccolgono le adesioni entro il 10 febbraio, per un numero massimo di 25 partecipanti. "Il soggiorno prevede lezioni di tedesco o inglese – spiegano dalla Pro Loco –, tenute da docenti madrelingua presso un qualificato Istitutoad, e una ricca offerta di attività storico-culturali in lingua volte alla conoscenza del territorio". Ildi andata e ritorno sarà con volo di linea da Milano (trasferimento a Milano con bus riservato, con soste a Castel ...

