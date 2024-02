Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024)DEL 3 FEBBRAIO13.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA FILE TRA TOR BELLA MONACA E LO SVINCOLO PER L’A24-TERAMO. A PROPOSITO DELL’A24, SUL TRATTO URBANO CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. ALTRO INCIDENTE SULLA COLOMBO, SI SONO FORMATE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. FILE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. OGGI POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’APPUNTAMENTO CON IL SEI NAZIONI, IL TORNEO INTERNAZIONEALE DI RUGBY. ALLE 15.15 IN CAMPO ITALIA CONTRO INGHILTERRA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO DI ZONA. DA GIUSEPPE ...