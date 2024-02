Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024)DEL 3 FEBBRAIO12.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA LO SVINCOLO PER L’A24-TERAMO E PRENESTINA. SULLA CASILINA E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE IIN PROSSIMITA’ DI SAN CESAREO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA. TRAFFICO CHE SI STA INTENSIFICANDO ANCHE IN ZONA CASTELLINI, IN PARTICOLARE ABBIAMO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI FRASCATI, GROTTAFERRATA, ALBANO E VELLETRI. OGGI POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’APPUNTAMENTO CON IL SEI NAZIONI, IL TORNEO INTERNAZIONEALE DI RUGBY. ALLE 15.15 IN CAMPO ...