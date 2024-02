Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024)DEL 3 FEBBRAIO11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO SI SONO FORMATE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. FILE ANCHE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO VERSO RIETI. SULLA CASILINA E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CCODE IIN PROSSIMITA’ DI SAN CESAREO NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICO CHE SI STA INTENSIFICANDO ANCHE IN ZONA CASTELLINI, IN PARTICOLARE ABBIAMO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI FRASCATI, GROTTAFERRATA, ALBANO E VELLETRI. INFINE UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN TRANSITO SULL’A1 ...