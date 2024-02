Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024)DEL 3 FEBBRAIO10.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANHULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA. SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO VERSO. SULLA SALARIA CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO VERSO RIETI. OGGI POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’APPUNTAMENTO CON IL SEI NAZIONI, IL TORNEO INTERNAZIONEALE DI RUGBY. ALLE 15.15 IN CAMPO ITALIA CONTRO INGHILTERRA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO DI ZONA. SULLA FERROVIAVITERBO, PER CONSENTIRE IL TRANSITO DEI CARRI ALLEGORICI E DEI GRUPPI MASCHERATI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE CIVITONICO, NELLA GIORNATA DI DOMANI DOMENICA 04 FEBBRAIO, A ...