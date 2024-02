Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024)DEL 3 FEBBRAIO07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA, LA CIROCNE VIENE INFATTI INDICATA SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA REGIONALE. BUONE ANCHE E CONDIZIONI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITA’; AD OGNI MODO, RACCOMANDAMO PRUDENZA ALLA GUIDA. OGGI POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’APPUNTAMENTO CON IL SEI NAZIONI, IL TORNEO INTERNAZIONEALE DI RUGBY. ALLE 15.15 IN CAMPO ITALIA CONTRO INGHILTERRA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO DI ZONA. SULLA FERROVIAVITERBO AL VIA IL 5 FEBBRAIO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; GLI INTERVENTI SARANNO ESEGUITI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO ...