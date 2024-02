Viabilità Latina | nuovi lavori a borgo San Michele e Latina scalo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024- Continua la manutenzione ordinaria e straordinaria di marciapiedi, strade e rotatorie di. In questi giorni sono iniziati gli interventi che interessano i marciapiedi in alcuni tratti di via Monti, via dello Statuto, corso Matteotti, e piazza San Giuseppe a. Partiti ancheche riguardano gli attraversamenti pedonali rialzati in strada della Persicara all’altezza di via Po’, in via Mugilla e aSane interventi in altre strade tra cui le rotatorie di via Vespucci e via Ezio, trattodi via del Lido, che si aggiungono a quelli già conclusi in via Monti. “Abbiamo iniziato dalle aree più critiche – dichiara il vicesindaco e assessore ...