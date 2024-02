Via Poma | la sorella di Simonetta Cesaroni rompe il silenzio | “Scena del crimine inquinata | sulla porta c’era una striscia di sangue”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Torna a parlare dopo 12 anni Paoladi, ospite ieri del programma tivù “Quarto Grado” che ha dedicato ampio spazio al giallo di Via. Nonostante siano trascorsi oltre 30 anni ci sono degli elementi, decisamente inquietanti, del caso che sono stati sottovalutati dagli inquirenti e che avrebbero potuto nascondere la firma dell’assassino della ragazza di Cinecittà barbaramente uccisa con 29 coltellate il 7 agosto del 1990 a Roma, in uno degli uffici dell’Associazione degli Ostelli della Gioventù per cuilavorava saltuariamente e da poco come contabile. Ebbene, proprio da quando aveva accettato quell’incarico part-time dal suo datore di lavoro Salvatore Volponi, titolare dello studio in cuigià prestava servizio, e che aveva legami con ...