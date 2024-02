Verso la sfida dell’accoglienza | Alberghi e hotel sono pronti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ottocento atleti, 400 tra dirigenti e accompagnatori, 40 giudici, 100 volontari e un vasto seguito di familiari e supporters. Per gli Assoluti di atletica leggeraattese in città un minimo di duemila persone ma le variabilimolte e si potrebbe arrivare, seconde alcune previsioni, anche a superare i diecimila ospiti. Con sedici ore di diretta televisiva e una copertura streaming dell’evento in tempo reale, Spezia per un intero fine settimana sarà la protagonista di uno degli eventi sportivi più rilevanti del panorama nazionale. Enrico Ghironi, vicepresidente di Feder, spiega come già dal momento in cui è arrivata l’ufficialità dell’assegnazione della manifestazione alla nostra città, tutte le struttureere siano state allertate. "Abbiamo fatto un paio di riunioni con i colleghi, siamo stati ...